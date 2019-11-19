19 ноября, вторник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

В Гонконге назначен новый глава полиции

Госсовет КНР назначил Криса Танга новым главой полиции Гонконга. На этой должности он сменил Стивена Ло, сообщило издание «Синьхуа». Кандидатура господина Танга была выдвинута главой администрации региона Кэрри Лам.

В интервью изданию The China Morning Post новый глава полиции отверг обвинения в адрес сотрудников правоохранительных сил Гонконга в чрезмерном применении силы.

«Я полностью не согласен с тем, что наши полицейские неподконтрольны и применяли чрезмерную силу. Мы применяем силу тогда, когда есть насилие. Многие из наших сотрудников были жестоко атакованы. Они использовали свое оружие, чтобы защитить себя, а не подавить толпу»,— сказал он.

Напомним, в специальном административном районе КНР шестой месяце не утихают многотысячные уличные протесты. Поводом к ним стал законопроект об экстрадиции. Несмотря на официальный отзыв законопроекта, протестные акции не закончились. Жители Гонконга требуют расследования действий силовиков во время протестов, отставки Кэрри Лэм и реформы избирательного права.

Об отмене законопроекта и продолжении протестов — в материале “Ъ” «Гонконг своих не сдает».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя