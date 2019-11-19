Boeing 737 перестал быть самым продаваемым самолетом

Airbus A320 стал первым в рейтинге самых продаваемых самолетов в мире, его конкурент Boeing 737 переместился на вторую строчку, сообщило издание Business Insider со ссылкой на отчеты о продажах лайнеров.

Согласно информации на конец октября, Boeing 737 получил 15,136 тыс. заказов на строительство самолетов, а Airbus A320 — 15,193 тыс. Разрыв произошел после отказа американской компании продавать модель 737 MAX из-за двух катастроф.

В результате двух катастроф погибло 346 человек. Первая произошла 29 октября 2018 года — самолет авиакомпании Lion Air потерпел крушение под Джакартой. Вторая катастрофа случилась 10 марта 2019 года, тогда разбился Boeing Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению.

О последствиях для компании читайте в материале “Ъ” «Boeing присел на миллиард».