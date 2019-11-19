Ракетные войска и артиллерия получили более 500 единиц вооружения в 2019 году

В течение 2019 года ракетные войска и артиллерия в России получили более 500 единиц современного вооружения и военной техники. Они оснащены современными образцами вооружения более чем на 50%, рассказали в Минобороны РФ.

«Завершается перевооружение ракетных соединений на современный ракетный комплекс "Искандер"»,— сообщили в военном ведомстве. Подразделения с комплексами БПЛА уже включены во все артиллерийские соединения.

19 ноября в вооруженных силах РФ отмечается День ракетных войск и артиллерии.