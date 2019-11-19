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Суд отказался признать банкротом владельца «Стиллайна»

Арбитражный суд Новосибирской области отказался признать банкротом владельца завода «Стиллайн» Николая Степакина. Иск подавался БКС банком из-за долга 886,7 млн руб. «Признать необоснованным заявление о признании гражданина банкротом и оставить заявление без рассмотрения»,— сообщается на сайте суда.

Между тем в дело о банкротстве господина Сетпакина подал заявление Сбербанк, указав на наличие просроченной задолженности в размере 96,4 млн руб. Заявление банка оставлено без движения до 5 декабря. Также в суде рассматривается иск Сбербанка о признании банкротом «Стиллайна» из-за долга более 100 млн руб.

ООО СМЦ «Стиллайн» ведет переработку оцинкованного рулонного и тонколистового черного металлопроката. На 100% принадлежит Николаю Степакину. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка завода в 2018 году — 3,5 млрд руб., чистая прибыль — 43 млн руб.

Подробнее о том, как Сбербанк потребовал банкротства «Стиллайна» и Николая Степакина, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Станковая атака»

Оксана Павлова


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