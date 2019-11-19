МИД: позиция РФ по израильским поселениям в Палестине не изменилась

Российский подход к вопросу строительства израильских поселений на Западном берегу реки Иордан остается прежним, сообщили ТАСС в МИД РФ. Так там прокомментировали высказывания госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон больше не считает эти поселения незаконными.

«Российская позиция по этому вопросу не изменилась»,— заявили в министерстве. Россия выступает с поддержкой комплексного политического решения палестино-израильского конфликта на основе концепции создания двух государств для двух народов в границах 1967 года.

США поддержали право Израиля на строительство еврейских поселений на оккупированном Западном берегу, отказавшись от позиции, что они «не соответствуют международному праву». Господин Помпео сказал, что заявления Вашингтона о поселениях были непоследовательными — президент Джимми Картер посчитал, что они не соответствуют международному праву, а президент Рональд Рейган говорил, что не считает их незаконными по своей сути.