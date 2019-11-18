Суд частично удовлетворил иск Минобороны к военнослужащему

Как стало известно “Ъ”, Южный окружной военный суд частично удовлетворил иск Минобороны к контрактнику о взыскании материального ущерба в порядке регресса. Согласно решению, суд признал право министерства на возмещение ущерба, однако взыскал с военнослужащего Максима Гончарова 26 тыс. руб. в пользу ведомства, отклонив его претензии на 406 тыс. руб.

В судебных материалах говорится, что Гончаров осенью 2015 года проходил военную службу по контракту и участвовал в командно-штабных учениях. Управляя внедорожным армейским грузовиком ЗИЛ-131, он допустил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был поврежден автомобиль частного лица.

Пострадавший обратился в суд с требованием к Минобороны о компенсации. Суд оценил ее размер в 432 тыс. руб., военное ведомство перечислило истцу деньги, но заявило обратное требование к военнослужащему Гончарову, считая, что по его вине произошла авария, причинившая ущерб войсковой части. Тем не менее суд отверг доводы Минобороны о взыскании всей суммы, ссылаясь на ч. 1 ст. 4 ФЗ «О материальной ответственности военнослужащих» — ущерб, причиненный военнослужащим по неосторожности, возмещается в размере не более одного месячного оклада и надбавки за выслугу лет.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону