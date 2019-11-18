Мэрия включила шумоподавитель

В Уфе прошел второй этап общественных слушаний по проекту строительства дельфинария в муниципальном парке культуры и отдыха Кашкадан. Власти до сих пор не раскрыли полной информации об этом проекте, стоимость которого, по последним данным, подорожала с 700 млн до 1 млрд руб. На первых общественных слушаниях объект позиционировался как океанариум с дельфинарием. После активных протестов зоозащитников, на новые слушания он был вынесен под названием «Научный экоцентр образования и абилитации». Чиновники мэрии акцентировали внимание на том, что объект будет строиться по «поручению руководства страны» и в основном на федеральные средства, дельфинов будут использовать исключительно в лечебных и научных целях. Зоозащитников эти заверения не успокоили. Доверия к администрации не добавило и использование на слушаниях спецоборудования — подавителей сотовой связи, которые мешали активистам вести прямую трансляцию в социальных сетях.



Второй этап обсуждения планов строительства дельфинария в муниципальном парке Кашкадан в Уфе прошел в пятницу в Городском дворце культуры. Несмотря на то, что объявление об общественных слушаниях на официальном сайте Главархитектуры было опубликовано всего за сутки, мероприятие собрало около 200 человек. Впрочем, как отметили сами участники, большую часть по традиции составили работники бюджетных организаций.

Проект был вынесен на слушания под названием «Научный экоцентр образования и абилитации», при этом ровным счетом никакой информации о нем ни перед обсуждением, ни в ходе него Главархитектура не предоставила.

Перед началом мероприятия его участникам продемонстрировали непримечательный слайд с расчерченной территорией парка Кашкадан, к которому не последовало никаких пояснений. Картинка такого же уровня информативности о проекте была опубликована на официальном сайте Главархитектуры.

Главный архитектор Олег Байдин сообщил, что речь идет о строительстве научного центра «по поручению президента России», где дельфины будут использоваться для лечения в том числе детей-инвалидов. Все услуги, как заявил господин Байдин, в центре будут бесплатными, основную часть финансирования предоставит федеральный бюджет, а на базе центра планируется развернуть учебные кафедры республиканских медицинского и педагогического университетов.

Информацию о проектировщиках центра, его соинвесторах, сроках и параметрах строительства, методах лечения главный архитектор не предоставил. Позже он сообщил журналистам, что стоимость комплекса оценивается примерно в 1 млрд руб.

Напомним, что в конце сентября мэрия, обеспокоенная позицией зоозащитников, выступающих против появления дельфинария в Уфе, провела общественные слушания об этом объекте под видом обсуждения планов благоустройства парка Кашкадан. Тогда проект позиционировался как океанариум с дельфинарием, который построит московская «Культурно-просветительская цирковая компания Водный мир» бывшего главы Росгосцирка Сергея Белякова. Его стоимость оценивалась в 700 млн руб.

На этот раз власти педалировали лечебную составляющую дельфинария.

Организаторы слушаний пригласили на них нескольких инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Одна из сторонниц строительства дельфинария, врач-неонатолог, член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии (СПЧ) Файруза Латыпова заявила, что появление дельфинария в Уфе позволит родителям детей-инвалидов сэкономить на поездках в другие города. «Развлекаловки с дельфинами здесь не будет. Это будет научный центр»,— уверенно заявила она, не пояснив, на чем основана эта уверенность.

Выступление госпожи Латыповой вызвало бурную реакцию у зоозащитников. Другая член СПЧ, Полина Вишневская, поинтересовалась, не проще ли республике вернуться к применению такого уже зарекомендовавшего себя метода абилитации инвалидов как иппотерапия. Работа такого центра в Уфе недавно была свернута. Реплика вызвала резкую реакцию у оппонента госпожи Вишневской. «Вы выбираете детей или дельфинов?» — воскликнула госпожа Латыпова.

За строительство дельфинария выступил проректор по воспитательной работе БГМУ Владимир Ишметов, заявив, что объект позволит развернуть в вузе работу кафедры ихтиологии (раздел зоологии, изучающий рыб). На самом деле раздел зоологии, изучающий китообразных, в том числе китов и дельфинов, называется цетологией, поправили его позже зоозащитники.

Выступление господина Ишметова было встречено активистами пожеланием готовить в медицинском вузе специалистов такого уровня, чтобы женщины не боялись осложнений при родах, в результате которых на свет появляются дети с инвалидностью. Кто-то из зала задал вопрос: «Почему мэрия перекладывает ответственность за реабилитацию детей на дельфинов?».

Вице-мэр по социальным вопросам Алина Сулейманова, выступившая модератором слушаний, подчеркнула, что концепция дельфинария была пересмотрена после первого этапа дискуссии. «Так как дельфинарий нам не нужен, цирк нам не нужен, мучить животных мы не дадим, решено отдать площадку медицинскому сообществу под абилитацию»,— заявила она, не пояснив, впрочем, чье это было решение и чем новая концепция дельфинария отличается от предыдущей с точки зрения условий содержания дельфинов.

Против строительства дельфинария выступила журналист Ольга Маловица, заявив, что «власть цинично использует тему больных детей, чтобы протащить коммерческий проект». Бывший начальник управления земельных и имущественных отношений мэрии, юрист Михаил Лазаренко в своем выступлении назвал проект «профанацией» и проявлением «антигуманизма». Вопрос с инвестором остается открытым, а сотрудников БГМУ «либо вводят в заблуждение, либо они сами рады заблуждаться», отметил господин Лазаренко, добавив: «Дельфины не могут здесь жить. Когда мне говорят про ихтиологию на среднеуральской возвышенности, просто хочется плакать».

Активистка движения «Архзащита», член СПЧ Кристина Абрамичева возмутилась тем, что «власть сталкивает людей между собой», пытаясь скрыть идею «банального дельфинария», зарабатывающего на эксплуатации животных, под видом научного центра.

Журналист Евгения Куцуева заметила, что участникам общественных слушаний, по сути, предложили голосовать за «чистый лист», так никакой официальной информации о проекте, кроме устного выступления главного архитектора, нет и не было.

«Власть — это мы. Нам решать, быть дельфинарию в Уфе или нет»,— подытожила выступления координатор уфимского штаба Алексея Навального Лилия Чанышева, пояснив, что голосует против проекта.

По состоянию на сегодняшний день протокол общественных слушаний мэрия не опубликовала.

Участники обсуждения заметили, что в ходе дискуссии в зале блокировалась мобильная связь и доступ в интернет. Это мешало активистам вести в том числе онлайн-трансляции из зала в социальные сети. Позже журналисты обнаружили, что в зале установлен мультичастотный стационарный подавитель спутниковой навигации и мобильного интернета «Терминатор-40», антенны которого были направлены на выступающих в зале. Вице-мэр Алина Сулейманова позже пояснила на вопросы пользователей соцсетей о причинах использования мэрией «глушилок», что это были «обычные меры безопасности».

Влада Шипилова