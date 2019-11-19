Пензенский губернатор вернул налоги

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от министерства экономики региона отозвать законопроект, внесенный ведомством в законодательное собрание области полторы недели назад. Ведомство предлагало расширить перечень объектов недвижимости, в отношении которых налог на имущество организаций исчисляется исходя из кадастровой стоимости. Глава региона заявил, что инициатива министерства несвоевременная. Представители бизнеса признают, что внесение поправок могло негативно сказаться на коммерческих организациях, и удивляются, что в правительстве разработали такой законопроект.

Вчера на оперативном совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев раскритиковал инициативу министерства экономики региона — пакет поправок в законы «О введении в действие транспортного налога на территории Пензенской области» и «Об установлении и введении в действие на территории Пензенской области налога на имущество организаций».

Законопроект был внесен от имени губернатора 8 ноября, однако разработан министерством экономики. Ведомство предложило включить в перечень объектов недвижимости, в отношении которых налог на имущество организаций исчисляется исходя из кадастровой стоимости, жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи и машино-места. Сейчас, как указано в пояснительной записке к законопроекту, организации уплачивают налог на эти виды имущества от среднегодовой остаточной стоимости либо не платят вовсе, в случаях, если эти объекты числятся на забалансовых счетах.

Физические лица платят налог в отношении перечисленного имущества исходя из кадастровой стоимости, начиная с 2015 года.

Инициаторы законопроекта отметили, что предлагаемые изменения направлены на «выравнивание условий налогообложения физических и юридических лиц в отношении объектов недвижимости одного вида и уточнение налогооблагаемой базы».

Бюджет Пензенской области в 2020 году в случае принятия законопроекта должен был получить дополнительный доход в размере около 55 млн руб.

Региональное управление ФНС уже дало положительное заключение предложенным минэкономики поправкам.

Губернатор Иван Белозерцев на совещании в правительстве заявил, что предложение было внесено, когда он был в отпуске (губернатор вчера вернулся из двухнедельного отпуска) и с ним предложение никто не обсуждал. Кроме того, он заявил, что прежде чем принимать такие решения, их «в обязательном порядке надо обсуждать с предпринимательским сообществом» и при рассмотрении вопросов об изменении ставок налогов и тарифов «должен применяться взвешенный, разумный подход».

«Экономическая ситуация непростая. Мы боремся за налоговые поступления. Министерство должно анализировать ситуацию со всех сторон. На каком основании появилось предложение о повышении размера налога на имущество?» — заявил глава региона. Он сказал, что «не разделяет» мнение инициаторов законопроекта.

«Не те времена, чтобы сейчас увеличивать налоги. Задача министерства экономического развития состоит в том, чтобы создавать комфортные условия для работы бизнеса, чтобы он от нас не уходил в другие субъекты. Тогда будут рабочие места, заработная плата и налоговые поступления в бюджет»,— напомнил Иван Белозерцев. По его мнению, обсуждаемый пакет поправок может стать причиной банкротства ряда предприятий.

В министерстве экономики Пензенской области вчера заявление главы региона не прокомменти­ровали.

Председатель пензенского реготделения «Опоры России» Денис Каширов говорит, что в ряде случаев пересчет налога на имущество от кадастровой стоимости действительно может оказаться для организаций губительным. «В условиях падающего уже шестой год покупательского спроса дополнительная нагрузка на бизнес нецелесообразна. Кому-то такой пересчет налога может показаться незначительным, а кого-то действительно может привести к банкротству. Тут возникает вопрос, что мы хотим — получить доходы в бюджет или сохранить бизнес»,— отмечает господин Каширов. Руководитель пензенской «Опоры России» считает странным, что в правительстве был разработан законопроект, которым оказался недоволен даже губернатор.

Сергей Петунин