Бренд «УралАвтоИмпорта» не заинтересовал покупателей

Конкурсный управляющий ООО «Энерджи Моторс» (бывший дилер Nissan, входил в холдинг «УралАвтоИмпорт») подвел итоги торгов по продаже имущества. На торги выставлялось оборудование, и товарно-материальные ценности компании оценены в 90 тыс. руб. В них входила система видеонаблюдения, оцененная в эту же сумму. В перечень входили также словесный и изобразительный товарные знаки «УралАвтоИмпорт», сайт компании. Они оценены в 0 руб. Дебиторская задолженность контрагентов оценивалась в 431,1 млн руб.

По данным управляющего, ни на один из лотов заявок не поступило.

«УралАвтоИмпорт» ранее был крупнейшим пермским автохолдингом. Свернул свою деятельность в 2018 году из-за финансовых проблем.