ЭКСАР аккредитовал МИнБанк

ПАО «Московский Индустриальный банк» (МИнБанк) получил аккредитацию Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) в рамках Программы страхования банков, осуществляющих кредитование некрупных экспортеров для целей исполнения экспортных контрактов.



С момента основания в 2011 году, ЭКСАР оказывает страховую поддержку российскому экспорту и инвестициям за пределами страны с целью создания максимально комфортных условий развития международных деловых отношений. Страховое покрытие ЭКСАР позволяет защитить экспортные кредиты от предпринимательских и политических рисков.

Для МИнБанка это не первый удачный опыт сотрудничества с ЭКСАР. Ранее банк предлагал своим клиентам льготное кредитование для поддержания и увеличения объемов производства, торгового оборота с иностранными партнерами, а также финансирования расходов по экспортному контракту и реализацию проектов по созданию российских производств за рубежом.

Новая программа сотрудничества с ЭКСАР позволит банку решить вопросы, связанные с обеспечением по кредитам для российских экспортеров — индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, и компаний с годовым торговым оборотом до 2 млрд рублей. МИнБанк может получить страховое возмещение до 70% от суммы выдаваемого кредита.

В свою очередь, клиенты Банка получат больше комплексных решений, как, например, возможность рефинансирования ранее выданных кредитов. Договор страхования может выступать обеспечением по кредиту, что ведет к снижению залоговой нагрузки для заемщика.

Вице-президент МИнБанка Владимир Яшин отмечает: «Возобновление сотрудничества с ЭКСАР — позитивный шаг как для наших клиентов, так и для банка. МИнБанк сможет снизить кредитные риски, усилить конкурентные позиции и стать активным участником рынка финансирования проектов для российских экспортеров. Для предпринимателей открывается отличная возможность получить заемные средства на более выгодных условиях».