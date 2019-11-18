Битумные Кимры

В Кимрах на Волге к 2024 году может быть построен мультимодальный битумный терминал, где также будут грузить и складировать нерудные грузы и контейнеры. Проект стоимостью 2,5 млрд руб. планирует реализовать «СервисТерминалГрупп» (СТГ) при участии ФГБУ «Канал имени Москвы». Аналитики отмечают высокий спрос на битум и добавляют, что, учитывая сложности с транспортировкой этого продукта, любой пункт промежуточной перевалки будет полезным для рынка.

Как стало известно “Ъ”, компания «СервисТерминалГрупп» (СТГ) при участии ФГБУ «Канал имени Москвы» собирается построить в Кимрах Тверской области многофункциональный битумный терминал стоимостью 2,5 млрд руб. Об этом “Ъ” рассказали в ФГБУ. Канал будет заниматься техническим согласованием и строительством комплекса, пояснили там. Срок строительства терминала — до 2024 года, сейчас идет его предпроектная подготовка.

Терминал площадью 18 га может быть построен в сельском поселении Титовское, недалеко от города Кимры. Он будет включать речной промышленно-логистический комплекс для приемки, хранения, производства и реализации нефтепродуктов, доставляемых с НПЗ автомобильным, железнодорожным и речным транспортом. Речь идет о битуме, маслах, мазуте, а также полимерном модифицированном битуме и мастике, которые используются в дорожном строительстве и выпуске кровельных материалов. В планах строительство склада, открытой площадки для нерудных материалов, стоянки для транспорта, а также резервуаров, технологических установок и производственного комплекса с сертифицированной лабораторией контроля качества. По предварительным расчетам, комплекс сможет пропускать в навигацию 1 тыс. судов и более 2 млн тонн грузов, а также складировать и перерабатывать единовременно 100–500 тыс. тонн нефтепродуктов.

Как рассказал “Ъ” гендиректор СТГ Юрий Лукьянов, терминал планируется многофункциональным и мультимодальным по логистике. Если перевозка и перевалка контейнеров и нерудных материалов — стандартная практика, то нефтебитумные грузы пока по реке не перевозятся, отметил топ-менеджер, добавив, что такую схему также планируется реализовать. СТГ давно занимается строительством битумных терминалов: в стадии ввода в эксплуатацию проект в Курской области на 20 тыс. тонн, объем хранения существующего терминала в Липецкой области составит 40 тыс. тонн после модернизации, рассказал господин Лукьянов.

По его словам, спрос на такие грузы очень высокий. «В РФ постоянно растет строительство автодорог, при этом период активного строительства их очень короткий, пик приходится на четыре месяца в летнее время, тогда же заводы работают с максимальной нагрузкой,— поясняет Юрий Лукьянов.— По некоторым прогнозам, спрос на битум будет и дальше расти, тогда заводам будет очень сложно его удовлетворить. При этом в зимнее время битум не настолько востребован. В связи с этим есть идея создавать запасы битума зимой, чтобы использовать его в летнее время, в том числе для этого планируется создание сети битумных терминалов».

Также производственная площадка позволяет заниматься нерудными материалами и контейнерами, добавляет он. По словам главы СТГ, пока у компании нет договоренностей с грузовладельцами. Сейчас параллельно с разработкой проекта СТГ рассчитывает его экономическую составляющую. Помимо собственных средств, планируется привлечение и банковского финансирования, заключает господин Лукьянов.

По данным «СПАРК-Интерфакса», СТГ принадлежит Анне Булгаковой, которая также владеет по 40% в Елецком и Курском битумных терминалах. Выручка компании в 2018 году выросла в 29 раз, до 29,5 млн руб., чистая прибыль — 3 млн руб. против убытка в 284 тыс. руб. годом ранее.

Источник “Ъ” в судоходной отрасли сомневается в реалистичности проекта. Основной вопрос — куда повезут этот битум и от какого НПЗ, отмечает он.

В рамках нацпроекта по строительству безопасных и качественных автодорог до 2024 года на эти цели заложено 4,8 трлн руб.

Андрей Костин из Rupec подтверждает, что в строительный сезон спрос на битум очень высокий. Фактически установки по его производству работают с апреля по ноябрь, а зимой это делать не очень выгодно, так как нужно обогревать резервуары и подвижной состав, чтобы вывозить продукт, поясняет эксперт. В 2017 и 2018 годах был резкий скачок цен на битум, в 2019 году ситуация была проще, но это, скорее всего, связано с плохим освоением бюджета, говорит господин Костин, добавляя, что в 2020 году спрос будет также большой. Кроме того, на увеличение стоимости битума влияет и налоговый маневр в нефтяной отрасли, отмечает эксперт. В силу того что битум трудно возить далеко, любой пункт промежуточной перевалки будет полезным для рынка, заключает Андрей Костин.

Анастасия Веденеева