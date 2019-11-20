Неравномерное взаимодействие

Последние годы власти Петербурга пытаются выстраивать промышленную политику города в соответствии с мировыми трендами, заявляя о том, чтобы делать отрасли «умными», высокопроизводительными и конкурентоспособными на международных рынках. Эти задачи усложняются за счет большого количества оборонных предприятий, зачастую использующих еще советскую материальную базу и подход, несовершенства законодательства в той или и иной сфере, а также общей неблагоприятной экономической ситуации.

В ряде отраслей промышленности властям и компаниям удается найти такие точки взаимодействия, которые позволяют как улучшить показатели бизнеса, так и повысить отдачу для города, но в целом механизм взаимодействия пока остается несовершенным.

«Умная» промышленность

В начале июня правительство Петербурга, компания «Газпром нефть», университеты ИТМО, ЛЭТИ и Политех подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает совместную деятельность по объединению разработок в области искусственного интеллекта. Предполагается, что деятельность научно-образовательного центра «Искусственный интеллект в промышленности» будет сконцентрирована на исследованиях и разработках, способных внести ощутимый вклад в развитие цифровой экономики и реального сектора российской промышленности, а также на подготовку кадров для решения технологических задач.

«Мы объединяем усилия в создании научно-образовательного центра мирового уровня. Он появится именно в Петербурге, потому что у нашего города колоссальный научный, образовательный, промышленный и кадровый потенциал. Создание этого центра позволит нам совершить настоящий прорыв в развитии "умной" экономики, решить непростые задачи, стоящие сегодня перед нашей страной»,— отмечал тогда еще врио губернатора Александр Беглов.

Следуя тренду на новые требования к экономике и промышленности, Смольный провел и реорганизацию своих ведомств: с 1 августа 2019 года в системе исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга начал работу новый комитет — по промышленной политике, инновациям и торговле. В новую структуру вошли комитет по промышленной политике и инновациям и комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка, а возглавил вновь образованное подразделение Юрий Калабин, до 2019 года занимавший пост генерального директора «дочки» ОАО «Российские железные дороги» — АО «КРП-инвест».

«Экономика изменилась, и разделение предприятий на малые, средние и большие стало крайне условным, эта граница практически стирается. Сегодня есть предприятия новой экономики, традиционной экономики, есть потребительский рынок и самозанятые»,— уточнял причины реорганизации вице-губернатор Петербурге Евгений Елин.

Перед новым комитетом поставлены задачи стимулировать развитие промышленного производства и работать над усилением роли самозанятых и потребительского рынка в городской экономике. При этом объединение комитетов должно оптимизировать расходы на содержание и повысить эффективность работы, но пока делать оценки преждевременно: на текущий момент структура работает менее двух месяцев.

Прямая поддержка

Одним из инструментов поддержки экономики городскими властями является Фонд развития промышленности Петербурга — некий аналог сходной федеральной структуры, который предоставляет бизнесу займы для реализации их проектов.

Так, в апреле 2019 года наблюдательный совет фонда одобрил заем для АО «Диаконт» в размере 34 млн рублей сроком на пять лет под 3% годовых на первые три года и 5% годовых на оставшийся срок. Средства предназначены для закупки технологического оборудования, с помощью которого предприятие организует серийное производство специальных телевизионных камер, обеспечивающих дистанционный контроль в условиях высокого ионизирующего и температурного воздействия на объектах атомной энергетики: атомных электростанциях, заводах по переработке отработанного ядерного топлива, исследовательских институтах. Предполагается, что реализация проекта позволит создать 40 высокопроизводительных рабочих мест и обеспечит около 78 млн рублей налоговых поступлений в бюджет. Продукция компании поставляется в 23 страны.

В августе фонд принял решение о поддержке еще двух промышленных проектов: ОАО «Завод Магнетон» и АО «Научно-исследовательский институт точной механики» (НИИ ТМ).

В частности, «Магнетону» был одобрен заем на 50 млн рублей для переоснащения механообрабатывающего производства и производства ферритов. Средства выданы, как и «Диаконту», по следующей схеме: под 3% годовых на первые три года, еще на два года — под 5% годовых. Предполагается, что приобретение нового оборудования позволит наладить массовый выпуск гражданской продукции, такой как катушки индуктивности, дроссели, фильтры, делители и сумматоры мощности и другие позиции по программе импортозамещения. Реализация проекта должна создать 15 высокопроизводительных рабочих мест и пополнить бюджет примерно на 28 млн рублей.

НИИ ТМ с привлечением 47 млн рублей займа фонда закупит оборудование для высокопроизводительной линии автоматизированной сборки радиоэлектронной аппаратуры. Новые мощности позволят наладить серийный выпуск комплексной системы обеспечения безопасности и автоматизированного управления движением поездов метрополитена, а также автоматизированной системы управления наружным освещением. В настоящее время среди заказчиков НИИ ТМ — петербургский, нижегородский и казанский метрополитены, продукция востребована в метро Москвы, Ташкента и Минска. В самой компании рассчитывают на экспортный потенциал продукции, которая будет запущена в производство в рамках нового проекта. Заем выдан институту на три года под 3% годовых. Общая сумма налоговых поступлений в бюджеты всех уровней должна составить более 51 млн рублей, непосредственно в казну Петербурга — около 18 млн рублей.

Вопросы взаимодействия

Руководитель отдела поддержки доступа на рынок фармацевтической компании «Биокад» Валентин Додонов отмечает, что компания активно взаимодействует с правительством Петербурга, многие вопросы решаются в режиме диалога. «Мы реализуем крупные инфраструктурные проекты в регионе, и часто возникают технические вопросы, приходится обращаться в профильные комитеты. Благодаря выстроенному взаимодействию удается быстро и эффективно разбираться в возникающих ситуациях»,— говорит он.

Господин Додонов подчеркивает, что среди мер поддержки властями города — налоговые преференции в качестве резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) Петербурга и в рамках реализации специального инвестиционного контракта (СПИК). Кроме того, в рамках стратегического инвестиционного партнерства «Биокаду» на льготных условиях были предоставлены земельные участки под строительство новых производственных мощностей в Пушкине.

«Диалог (с властями.— BG) должен быть открытым, нормотворческие инициативы должны обсуждаться с бизнесом и профильными ассоциациями. Это будет способствовать развитию бизнеса и инвестиционного климата. Есть удачные практики во многих регионах, их нужно анализировать и экстраполировать на другие субъекты. Например, сейчас в Москве активно входит в практику инвестиционный инструмент — офсетный контракт»,— добавляет представитель «Биокада».

В пивоваренной компании «Балтика» считают, что в настоящее время эффективное взаимодействие и диалог между бизнесом и властью в Петербурге сведены к минимуму. Взаимодействие бизнеса и власти должно развиваться и быть направленным на решение не только экономических, но и социальных задач, говорят в компании. К такому взаимодействию может относиться поддержка интересов предпринимателей в законодательных органах, общественная экспертиза законопроектов и решений, создание общественных советов при органах власти.

В идеале должна сложиться практика, когда стратегия развития Петербурга учитывает и долгосрочные планы бизнеса — не только государственных корпораций, но и инвесторов в том числе. И вместе с тем стратегия развития отдельной компании учитывает цели и задачи, которые ставит перед собой правительство города. На сегодняшний день такого механизма нет. Бизнес формирует среднесрочные и краткосрочные инвестиционные и операционные планы, опираясь на собственную аналитику и экономические показатели. «Такие планы имеют высокую степень погрешности, особенно в России, так как слишком велика непредсказуемость законодательного регулирования. Можно предусмотреть любые экономические тренды, колебания валют и действия конкурентов на рынке, но крайне сложно предсказать в среднесрочной перспективе трех-пяти лет изменения регулирования в отдельном регионе»,— говорят в «Балтике». Одним из действенных механизмов поддержки местных властей была бы, например, возможность для компании использования инвестиционного налогового вычета, но в нынешней версии соответствующего постановления городского правительства такая возможность отсутствует, при этом ежегодно «Балтика» вкладывает сотни миллионов рублей в модернизацию своего предприятия в Петербурге, добавляют в компании.

Дмитрий Матвеев