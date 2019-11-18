Дорожники вышли на дело

Два подрядчика дорожно-строительных работ — ООО «Самаратрансстрой» и ООО «Ульяновсктрансстрой» — фигурируют в материалах уголовного дела, возбужденного по факту картельного сговора при торгах. Соответствующее разбирательство ФАС России инициировало весной 2018 года, а в сентябре 2019 года антимонопольный орган сообщил, что «Ульяновсктрансстрой» оштрафован на 28 млн руб.

Следственные органы управления МВД по Самаре возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции). По данным ФАС, картельный сговор был обнаружен при проведении девяти аукционов 2015 года на общую сумму более 2,5 млрд руб. В сентябре этого года «Ульяновсктрансстрой» оштрафовали на 28 млн руб.

Крупные подрядчики региональных министерств транспорта ООО «Самаратрансстрой» и ООО «Ульяновсктрансстрой» попали под уголовное преследование по подозрению в картельном сговоре при торгах по контрактам на строительство и ремонт автомобильных дорог в своих регионах.

ООО «Самаратрансстрой» зарегистрировано в Самаре в 2011 году. По данным «СПАРК-Интерфакса», собственником компании является Олег Дорошенко, руководителем указан Сергей Сурков. «Самаратрансстрой» практически с момента основания выступает исполнителем государственных контрактов. Пик развития организации пришелся на 2015 год, тогда она заключила 17 госконтрактов на общую сумму около 10 млрд руб. В 2019 году «Самаратрансстрой» выиграл 17 торгов на сумму 3,8 млрд руб. Стоимость самого дорогого контракта — реконструкции автомобильной дороги Самара—Бугуруслан в районе Похвистневский Самарской области — превышает 790 млн руб.

ООО «Ульяновсктрансстрой» создано в Ульяновске в 2013 году. Единственным собственником компании является Олег Дорошенко, руководит организацией Павел Степанов. В прошлом году выручка компании достигла 1,2 млрд руб., прибыль составила 59 тыс. руб. В этому году «Ульяновсктрансстрой» выиграл десять аукционов на общую сумму почти 1,2 млрд руб. Сумма самого дорогого контракта — содержание и ремонт дороги общего пользования регионального значения Димитровград—Узюково—Тольятти Мелекесского района Ульяновской области — составляет более полумиллиарда рублей.

Как выяснил антимонопольный орган, документы для участия в торгах готовились одинаковыми лицами и подавались с одного IP-адреса, что свидетельствует о том, что организации согласовывали свои действия вопреки требованиям законодательства. ФАС обнаружила картельный сговор на девяти торгах 2015 года общей стоимостью 2,5 млрд руб.: по строительству подземных пешеходных переходов на Московском шоссе в Самаре, ремонту автомобильной дороги Волжский—Курумоч—«Урал» в Красноярском районе Самарской области, ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Самара—Бугуруслан в Похвистневском районе, капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения на ул. Ново-Садовой и др. Стоимость каждого контракта была снижена на 0,5%.

В ООО «Самаратрансстрой» и ООО «Ульяновсктрансстрой» на звонок корреспондента “Ъ” не ответили.

Сабрина Самедова, Самара