Уголовное дело поставили к стене

В Бийске (Алтайский край) расследуется уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц мэрии, допустивших ввод в эксплуатацию некачественно построенных жилых домов. В 2011 году дома по программе расселения ветхого и аварийного жилья всего за несколько месяцев возвела компания «Новолит» скандально известного новосибирского застройщика Станислава Барковского. За несколько лет своей деятельности «Новолит» ввела в эксплуатацию некачественные дома не только в Бийске.



Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации города Бийска при вводе в эксплуатацию жилых помещений, сообщает пресс-служба ведомства по региону. Дома были построены по программе переселения из аварийного жилья. Следователи вместе с оперативными сотрудниками ФСБ по краю провели обыски в зданиях администрации и в квартирах чиновников. По информации пресс-службы мэрии представители след­ственного комитета и ФСБ России изъяли документы и компьютерную технику при обысках в рамках уголовного дела. Комментарии об участи чиновников „Ъ“ в СКР дать отказались.

Как рассказали „Ъ“ четыре близких к мэрии источника, обыски прошли у семи чиновников, в том числе у заместителя главы города по строитель­ству Дмитрия Маслюкова, начальника управления ЖКХ Ксении Потехиной, начальника отдела архитектуры и градостроительства Петра Ионенко, а также у бывшего главы администрации Бийска Николая Нонко.

Осенью 2011 года мэрия Бийска в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья заключила контракт с новосибирским ООО «Инженерная компания „Новолит“» о строительстве трех трехэтажных домов по ул. Спекова 8, 8/1, 8/2 на 189 квартир, дома были возведены уже к декабрю того же года. Стоимость контракта составила около 120 млн руб. Однако первой же зимы дома не выдержали — начали протекать крыши, потрескалась облицовка, промерзли стены. В 2013 году администрация Бийска через суд заставила застройщика провести капитальный ремонт, но дома продолжали разрушаться. Помимо этого, в шести квартирах в воздухе было зафиксировано превышение ПДК по фенолу и формальдегиду. В дальнейшем для ремонта домов властям Бийска пришлось привлекать УК и субподрядчиков.

Зимой 2016 года председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин предложил властям переселить людей в новое жилье, а дома «Новолита» отреставрировать и перевести в маневренный фонд. Однако тогда глава города Николай Нонко заявил, что дома не признаны аварийными, из-за этого руководство города может помочь жильцам только в поиске новых квартир, но большинство людей так и продолжают там жить.

К 2014 году ИК «Новолит» обанкротилась. В том же году Станислав Барковский был обвинен в мошенничестве в сфере строительства. По версии следствия, весной 2013 года мэрия города Обь разрешила «Новолиту» ввести в эксплуатацию трехэтажный жилой дом для переселения 28 семей из ветхого и аварийного жилья, строительство которого не было завершено. Впоследствии дом был признан непригодным для проживания: в нем отсутствовали электроснабжение и горячее водоснабжение, не была выполнена теплоизоляция труб. Стани­слав Барковский скрылся от следствия в Европе и был объявлен в международный розыск. На скамью подсудимых за халатность сел экс-мэр Оби Андрей Нешин, выдавший разрешение на эксплуатацию недостроенного дома. Однако уголовное дело в отношении него было прекращено в июле 2014 года по амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации.

В 2018 году Станислав Барковский был задержан в курортном городке Пула на Адриатическом побережье Хорватии. Власти страны удовлетворили запрос Генпрокуратуры РФ об экстрадиции бизнесмена на родину. Где он сейчас находится — неизвестно.

Юлия Сасевич