Аффинаж потянулся к прекрасному

ПАО «Волга капитал» продало 80% уставного капитала Новосибирского аффинажного завода московской предпринимательнице Лилии Пономаревой, с осени прошлого года владеющей 20% предприятия. «Волга капитал» приобретала акции НАЗа для увеличения собственных доходов: этот актив для компании непрофильный, целью общества было дождаться удобного момента для продажи, утверждают аналитики. Они оценивают стоимость сделки 1,5–2 млрд руб., что как минимум вдвое больше суммы, которую заплатил за акции два года назад прежний владелец.



На Новосибирском аффинажном заводе (НАЗ) сменился контролирующий акционер. Владевшая 80% уставного капитала предприятия инвестиционная компания «Волга капитал» продала свою долю миноритарному акционеру, рассказали „Ъ“ в руководстве НАЗа. «В сентябре 2019 года „Волга капитал“ вышла из владения акциями. В настоящее время единственным акционером АО „НАЗ“ стало частное лицо»,— рассказал „Ъ“ председатель совета директоров НАЗа Дмитрий Рахлев. По словам главного юрисконсульта НАЗа Юлии Винокуровой, акционер, консолидировавший пакет акций НАЗа, владел долей в уставном капитале завода и ранее. «Сейчас он реализовал свое преимущественное право приобретения акций. Компания ПАО „Волга капитал“ больше к нам отношения не имеет»,— сказала она. По данным сайта Новосибирского аффинажного завода, владельцем 20% акций предприятия является Лилия Пономарева.

Новосибирский аффинажный завод — один из крупнейших в России производителей драгметаллов. До 1989 года завод перерабатывал практически все золото и серебро, которое добывалось в Советском Союзе и странах СЭВ. НАЗ перерабатывает минеральное и вторичное сырье, содержащее драгоценные металлы, и выпускает аффинированное золото, серебро и другие драгоценные металлы. Выручка предприятия в 2018 году — 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 173,5 млн руб.

«Волга капитал» контролировала аффинажный завод чуть более двух лет, выкупив 80% акций в августе 2017 года у ООО «Центр управления недвижимостью» за 704 млн руб. Инвесткомпания расценивала приобретение акций НАЗа как дополнительный источник дохода и диверсификацию вложений.

30-летняя Лилия Пономарева вошла в состав акционеров аффинажного завода в сентябре 2018 года, также выкупив 20% его акций у ООО «Центр управления недвижимостью». До того момента промышленностью она не интересовалась. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2012 года она владеет рестораном Центрального дома литераторов в Москве, с 2014 года — антикварной галереей «Наше наследие». С сентября 2017 по август 2018 года владела 60% ООО «РК-инвестмент» — компания связана с симферопольской «Темиринвест групп» бывшего заместителя председателя правительства республики Крым Рустама Темиргалиева. Госпожа Пономарева также является совладельцем (50%) ООО «Одинцовская РЭС». Связаться с ней не удалось. Куратор галереи «Наше наследие» Кристина Лебедянская сообщила, что Лилия Пономарева сейчас находится в отпуске и ответит на вопросы „Ъ“ позднее.

На вопрос „Ъ“, с чем связано решение «Волга капитал» продать свою долю в НАЗе, в компании не ответили. Председатель совета директоров НАЗа Дмитрий Рахлев отметил, что пока изменений в руководстве заводом и дальнейшей деятельности предприятия не планируется.

«Волга капитал» приобретала акции НАЗ для увеличения собственных доходов: этот актив для компании непрофильный, и заходило общество в него с целью дождаться удобного момента для продажи, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. За два года НАЗ начал менять концепцию работы, развиваясь в сторону металлотрейдинга, отмечает он. В феврале этого года руководство НАЗа сообщало на пресс-конференции, что завод планирует в 2019 году увеличить выручку с 1,8 до 5 млрд руб., производство золота — с 15 до 25 т., серебра — с 18,7 до более чем 20 т. Для этого завод заявлял о запуске программы металлотрейдинга. По данным «СПАРК-Интерфакс», за 2018 год года выручка НАЗа увеличилась почти в четыре раза. Это могло стать катализатором для совершения сделки купли-продажи акций заинтересованному инвестору, полагает Илья Жарский.

«„Волга капитал“ могли понадобиться средства, чтобы рассчитаться по долгам. Летом компания попала в затруднительное положение и даже допустила дефолт по выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям — сейчас они котируются на Мосбирже менее чем по 10% от номинала»,— говорит эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей Калачев. С учетом роста выручки НАЗа он оценивает стоимость акций предприятия в 1,5–2 млрд руб.

Оксана Павлова