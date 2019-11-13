На Кубани задержаны четверо подозреваемых в поджогах лесов В Краснодарском крае продолжают действовать восемь лесных пожаров

По подозрению в поджогах лесной подстилки задержаны два человека в Северском районе и еще двое – в Мостовском районе. Об этом на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил министр природных ресурсов Кубани Сергей Еремин, передает «Интерфакс». В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю корреспонденту “Ъ-Кубань” сказали, что не комментируют ситуацию.

По данным регионального минприроды, по состоянию на утро среды, 13 ноября, в лесах Краснодарского края продолжают действовать восемь пожаров. Шесть из них локализованы. Площадь кромки горения составляет 17,7 га.

Вечером 12 ноября были ликвидированы два пожара на территории Шаумянского лесничества на площади 16 га и Крепостного на площади 23 га. Было локализовано три лесных возгорания на территории Мостовского, Горячеключевского и Геленджикского лесничеств.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, основная охваченная лесными пожарами территория находится в границах Афипского лесничества в Северском районе края. В частности, в непосредственной близости от очагов возгорания находятся поселок Планческая щель и станица Ставропольская. Всего в тушении лесных пожаров в регионе принимает участие около 1 тысячи человек.

Дмитрий Михеенко