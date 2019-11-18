Пешеходный мост построят в Нижегородском кремле в ближайшие годы Архитектурное сообщество и общественность поддерживают этот проект.

Пешеходный мост, связывающий площадку у Вечного огня с Губернаторским садом, начнут строить в Нижегородском кремле в 2020 или в 2021 году.

Об этом сообщили в управлении делами правительства и развития кадрового потенциала.

Подробнее об этом рассказала «КоммерсантъFM Нижний Новгород» архитектурный критик Марина Игнатушко. По ее словам, идея связать две части кремля удобными для прогулок маршрутами, перебросив пешеходный мост над Ивановским спуском, носится в воздухе давно. Эту идею нижегородские архитекторы выдвинули на одном из семинаров в девяностые годы, и картинка с этим мостом не раз была опубликована в СМИ. А сейчас московское проектное бюро делает концепцию территории кремля.

Собеседница «ЪFM НН» сообщила, что для разработки концепции было проведено исследование, в ходе которого опросили несколько нижегородских экспертов и посмотрели, какие запросы чаще всего повторяются. Таким образом снова проявилась тема моста.

Архитектурный критик позитивно оценила намерение власти построить мост, о необходимости которого профессиональное сообщество и общественность говорят на протяжении многих лет.