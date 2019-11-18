МВД подсчитало коррупционные «убытки»

Ущерб от коррупции в России в этом году оценили в 102 млрд руб. Об этом отчитались в Министерстве внутренних дел. Причем из этой суммы в период с января по август в бюджет было возвращено только 27 млрд руб.

Такой результат может объясняться тем, что возвращать деньги стало сложнее, считает заместитель генерального директора «Transparency International – Россия» Илья Шуманов: «В реальности вернуть денежные средства за значительную часть преступлений, например, вывод средств за пределы страны, незаконную банковскую деятельность невозможно. Большое количество преступлений сейчас организуются в интернете с использованием электронных платежей, и в реальности это контролируется еще хуже. Тот интерес к программе обмена налоговой и банковской информацией, которая началась в рамках стандартов Организации экономического сотрудничества и развития, сейчас начинает потихонечку угасать: например, целый ряд юрисдикций отказался от такого рода взаимодействий с Россией. Основные финансовые центры на текущий момент — это Вашингтон и Лондон, по сути, в автоматическом режиме не обмениваются данными с Москвой».

С начала года число коррупционных преступлений выросло на 5% и составило около 18 тыс. Чтобы улучшить раскрываемость случаев взяточничества, нужны новые меры, полагает заведующая лаборатории антикоррупционной политики Высшей школы экономики Дина Крылова: «Мы можем говорить только о тех случаях, которые уже являются фактом. Если коррупционная сделка выгодна обеим сторонам, то, естественно, о ней никто не будет сообщать. Информируют обычно о фактах вымогательства. Должно быть широкое взаимодействие с общественностью для того, чтобы своевременно реагировать на поступающие сигналы. Мне кажется, когда мы говорим о коррупции, очень важно думать о последствиях: иногда человек не может доказать, что происходил случай взяточничества, поэтому боится об этом сообщать, ведь его могут обвинить в клевете. Но если мы введем понятие “коррупционные риски” как повод для сообщения о возможном преступлении, тогда у нас появится возможность профилактики».

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По данным МВД, из 18 тыс. выявленных случаев коррупции 5 тыс. касались взяточничества в особо крупном размере. Среди фигурантов дел о коррупции в этом году тысяча человек оказались чиновниками.

Яна Пашаева