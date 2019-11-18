Вход в Ботанический сад Екатеринбурга может стать платным

Администрация Ботанического сада УрО РАН в Екатеринбурге планирует ввести плату за посещение. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат городской думы Дмитрий Сергин. «Обращался к руководству учреждения с просьбой не лишать горожан возможности бесплатного посещения сада. Введение платы станет очередным ударом по карману. Полагаю, что есть пути решения финансовых вопросов учреждения без дополнительной нагрузки на посетителей»,— считает депутат.

В районной администрации на запрос господина Сергина пояснили, что сроки введения платы зависят от согласования технических и организационных деталей.