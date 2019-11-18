Арест имущества ЗРМ «Эртильский» оспорили в кассации

В первый кассационный суд общей юрисдикции поступило четыре жалобы на приговор бывшему руководителю расположенного в Воронежской области завода растительных масел (ЗРМ) «Эртильский» Салиху Конакову. Таким образом, сообщает DeFacto, конкурсный управляющий Марина Осипова и Россельхозбанк пытаются оспорить арест имущества предприятия.

Напомним, арест был наложен на семь нежилых зданий общей площадью 22,9 тыс. кв. м, находящихся в залоге у Россельхозбанка, в рамках рассмотрения гражданских исков потерпевших по уголовному делу Салиха Конакова. В сентябре Панинский райсуд отказал в освобождении от ареста.

Торги по продаже имущества «Эртильского» были объявлены в середине января. Их планировали провести 21 февраля. Но затем они были отменены, и Марина Осипова долгое время не могла объявить повторные торги.

Владимир Зоркий