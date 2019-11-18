Суд продлил арест депутату парламента Дагестана по делу о махинациях с участками

Срок ареста депутата Народного собрания Дагестана Фикрета Раджабова, а также нескольких фигурантов дела о незаконном отчуждении земельных участков продлен на три месяца. Среди фигурантов, в отношении которых было вынесено постановление Советского районного суда Махачкалы,— бывший исполняющий обязанности руководителя дагестанского управления Росреестра Шамиль Гаджиев.

По утверждению следствия, для полноценного расследования необходимо провести еще ряд следственных мероприятий: наложить арест на имущество обвиняемых, изучить отчет о движении денежных средств по банковским картам, предъявить новые обвинения некоторым фигурантам дела. Суд постановил, что при освобождении из-под стражи обвиняемые могут оказать давление на свидетелей или скрыться.

Арест продлен до 15 февраля включительно.

Как сообщал “Ъ”, участники преступного сообщества перевели около тысячи земельных участков из федеральной и муниципальной собственности в частную.

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ” «Преступное сообщество растянулось до пляжа».

Юлия Рыбина, Махачкала