Суд лишил депутата Герасименко прав на полтора года из-за ДТП

Гагаринский суд Москвы лишил водительских прав на полтора года депутата Николая Герасименко («Единая Россия»), который летом сбил мотоциклиста на своем автомобиле. Ранее с него была снята неприкосновенность.

«Признать Герасименко виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекших вред здоровью потерпевшего средней тяжести, назначить наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок год и шесть месяцев»,— сказала судья (цитата по «Интерфаксу»). Агентство отметило, что дело рассматривалось без самого господина Герасименко, поскольку, по словам защиты, у него случился гипертонический криз.

Адвокат депутата просила суд назначить трассологическую экспертизу, которая должна была подтвердить или опровергнуть его вину. «Герасименко не пытается уйти от наказания. Без трассологической экспертизы сделать это, на наш взгляд, невозможно, однако суд отказал в ее проведении. На этом основании мы будем обжаловать решение в Мосгорсуде»,— заявила защитник.

Напомним, летом господин Герасименко на своей машине сбил в Москве мотоциклиста и якобы скрылся с места происшествия. Позже депутат признал, что стал участником ДТП, когда в его автомобиль на большой скорости въехал мотоциклист. По словам господина Герасименко, серьезных травм из-за аварии никто не получил, а сам он с места происшествия не скрывался. Депутату инкриминируется совершение правонарушения по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).