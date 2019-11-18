Умер писатель и поэт Игорь Сахновский

Уральский писатель и поэт Игорь Сахновский умер в Екатеринбурге в возрасте 61 года, сообщил член Союза писателей России Евгений Касимов ТАСС. Писатель является автором произведений «Человек, который знал все», «Заговор ангелов», «Быть может».

«(Игорь Сахновский.— “Ъ”) умер в понедельник утром, у него случился разрыв аорты»,— сказал господин Касимов.

Поэт родился в 1958 году в городе Орске Оренбургской области. Он работал литературным консультантом в Средне-Уральском книжном издательстве и журнале «Уральский следопыт», а также редактором в уральском отделении Академии наук СССР и региональном отделении издательства «Наука». Он был членом Союза писателей России, а его книги издавались в Германии, Франции и Нидерландах. Господин Сахновский получил несколько литературных премий и наград. Его произведение «Насущные нужды» награждено международной премией Fellowship Hawthornden International Writers Retreat.