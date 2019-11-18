Адвокат рассказала в суде о дружбе с обвиняемой во взятке экс-полицейской Верой Рабинович

Адвокат адвокатского бюро «Веритас» Анна Роммер выступила в понедельник в Октябрьском районном суде по делу в отношении экс-главы контрольно-методического отдела по экономическим преступлениям ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Веры Рабинович. Бывшая полицейская обвиняется в получении взятки от бизнесмена Зелимхана Темирханова и содержится в СИЗО.

Анна Роммер сообщила, что более десяти лет ее связывают дружеские отношения с Верой Рабинович и безработной Жанной Назаровой, которая подозревается в посредничестве в передаче взятки и помещена под домашний арест.

Свидетельница показала, что в последние годы они с экс-полицейской помогали другу другу с продуктами и передачей информации, но с деловыми отношениями это связано не было. Поскольку у Веры Рабинович была маленькая дочь, и она присматривала за ней, не уходя в декретный отпуск, Анна Роммер также помогала с уходом за ребенком.

Свидетельница рассказала, что в феврале 2016 года она вела дело о бракоразводном процессе бывшей полицейской. Пара подала на развод, но в итоге передумала расторгать брак, сообщила свидетель.

Анна Роммер добавила, что в ноябре 2018 года Вера Рабинович попросила ее о встрече с директором ООО «Бестер» Виталием Прокофьевым, который в деле экс-полицейской фигурирует как второй предполагаемый посредник во взятке. Мужчина встречался с адвокатом под предлогом юридической консультации, но на самом деле должен был получить записку от Веры Рабинович через юриста. Свидетель утверждает, что уронила записку в грязь, поэтому сфотографировала ее и показала снимок Виталию Прокофьеву, а затем удалила фото со своего телефона.

С содержанием этого послания от Веры Рабинович Анна Роммер не знакома, так как его текст не читала. При этом она знает, что в нем упоминались цифры «1» и «5». Сказать, была ли в записке фамилия «Темирханов», женщина затрудняется. По ее словам, в послании могли быть слова «Техир», «Тамара» или «Темир», но это не точно.

Кроме того, на встречу с Анной Роммер Виталий Прокофьев принес подарок для Веры Рабинович и попросил адвоката передать его бывшей полицейской. Презент передавался как поздравление в честь Дня сотрудника органов внутренних дел России.

«Он принес пакет, букет цветов и торт. На этом наша встреча закончилась. После этого Вера не спрашивала меня, приезжал Виталий или нет. Я сама позвонила ей и сказала, что ей привезли подарок. Но Вера сказала, что ей это не нужно и попросила меня распорядиться посылкой на свое усмотрение. За ненадобностью я это выбросила», – рассказала свидетельница.

Допросу Анна Роммер предшествовало чтение гособвинителем письменных материалов дела. Из них стало ясно, что именно от Зелимхана Темирханова силовики узнали о готовящейся передаче взятки Вере Рабинович. В момент передачи денег от бизнесмена Виталию Прокофьеву последний был задержан в рамках следственного эксперимента. Позже он сотрудничал со следствием и передал меченые купюры с муляжом денег Жанне Назаровой, которая не знала о том, что в ситуацию вмещались силовики и вручила незаконное вознаграждения Вере Рабинович. После этого экс-полицейскую задержали.

Кроме Анны Роммер, в понедельник должен был дать показания Зелимхан Темирханов, однако он в суд не пришел. На следующей неделе состоится допрос бывшего начальника Веры Рабинович, заместителя главы ГУ МВД по Самарской области – начальника Главного следственного управления Алексея Зеленова.

Вере Рабинович инкриминируется получение от Зелимхана Темирханова взятки в размере 15 млн руб. за передачу уголовного дела о совершенном в отношении него мошенничестве в суд. Экс-полицейская частично признает вину и утверждает, что совершила мошенничество, потому что полученными деньгами собиралась распорядиться по своему усмотрению.

Георгий Портнов