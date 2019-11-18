Пассажирский круизный лайнер «Мустай Карим» вышел на ходовые испытания

Четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», построенное на нижегородском заводе «Красное Сормово» (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию») вышло на ходовые испытания. Об этом сообщает Московское инженерное бюро, которое разработало проект лайнера.

Напомним, судно «Мустай Карим» спустили на воду в сентябре. Оно стало первым лайнером такого класса, построенным в России за последние 60 лет, и первым гражданским судном для «Красного Сормова». Согласно договоренностям, зимой после окончания испытаний судно будет передано подрядчику – компании «Гесер» – для оборудования кают, а весной его получит заказчик. Эксплуатировать лайнер будет компания «ВодоходЪ». Круизы по направлениям Москва – Астрахань, Москва–Санкт-Петербург и Москва–Ростов-на-Дону планируется открыть в мае.

Анастасия Еремина