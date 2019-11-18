Начальником Отдела МВД по Северскому району назначен Игорь Воловик Ранее он возглавлял отдел полиции по Ленинградскому району

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Новым начальником ОМВД по Северскому району назначен полковник полиции Игорь Воловик. Его представил личному составу районного отдела временно исполняющий обязанности начальника ГСУ ГУ МВД по краю Артем Степаньков, сообщили в пресс-службе галвка.

Игорь Воловик служит в органах внутренних дел с 1983 года. Ранее занимал должность начальника Отдела МВД по Ленинградскому району.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, на минувшей неделе новым начальником ОМВД Анапы был назначен Андрей Платонов.

Дмитрий Михеенко