Новым начальником ОМВД Анапы назначен Андрей Платонов

Личному составу Отдела МВД России по городу Анапе представили нового начальника. Им стал подполковник полиции Андрей Платонов, сообщили в пресс-службе главка.

Андрею Платонову 38 лет. Он родился в городе Благовещенске Амурской области. В 2004 году окончил юрфак КубГАУ. В органах внутренних дел Краснодарского края служит с сентября 2004 года.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, предыдущий начальник ОМВД по Анапе Андрей Рапп не проработал в этой должности и полгода. Его сначала отстранили от выполнения обязанностей, а затем лишили поста в августе этого года после громкого скандала с сексом несовершеннолетней волейболистки и прикомандированных сотрудников ППС. На протяжении двух с половиной месяцев полицию Анапы возглавлял в качестве врио полковник Вадим Казаков.

Всего за скандальный инцидент поплатились 11 сотрудников полиции. Из органов внутренних дел по отрицательным мотивам уволены четверо сотрудников патрульно-постовой службы, участвовавших в сексе с несовершеннолетней или находившихся в непосредственной близости. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены их руководители. Своего места лишился замначальника полиции Анапы по охране общественного порядка Юрий Сафронов, а начальник полиции ОМВД по городу Денис Клещев предупрежден о неполном служебном соответствии. Кроме того, «строгому наказанию» подверглись два должностных лица из числа руководящего состава ГУ МВД по Краснодарскому краю. Их имена не разглашаются.

Дмитрий Михеенко