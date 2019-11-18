Лондонский фонд соберет деньги для ФБК

Бизнесмен Евгений Чичваркин основал в Лондоне фонд для борьбы с коррупцией. Деньги, поступающие на счет организации, затем перенаправят в Россию — Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального и Либертарианской партии. По словам Чичваркина, сейчас многие желающие поддержать эти структуры из-за рубежа сталкиваются с проблемами.

Фонд сделает зачисление средств анонимным, а всю отчетность предоставит по запросу, рассказал “Ъ FM” Евгений Чичваркин: «Эти кремлевские тролли или боты несколько раз, видимо, писали какие-то жалобы и блокировали мой PayPal, когда я собирал деньги еще на предвыборную кампанию Навального и так далее. Многие люди боятся напрямую переводить, потому что опасаются, что эти пожертвования буду отслежены, и очень многим удобно из заграницы за границу переводить. Есть там в том числе дети чиновников, которые хотят помочь Навальному, и хотят, чтобы их родители это не отследили. И это удобно для большинства — некая буферная зона. У меня хорошая репутация, все знают, что я не украду эти деньги, и они точно пойдут на эти две нужды».

Минюст ранее признал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального иностранным агентом как раз за получение финансирования из-за рубежа. Организации теперь придется, в частности, предоставлять более объемную отчетность и указывать свой статус в любых публикациях. Проблема с инициативой Чичваркина в том, что ни Навальный, ни либертарианцы могут в итоге этих денег не увидеть, считает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин: «Вопрос технический, каким образом идут переводы через биткойны и все прочее. Если по официальным банковским каналам, то, конечно же, смогут блокировать.

Мы видим, как блокируют сейчас счета всех активистов в сетке Навального в регионах, специально накладывается арест по завышенным суммам, чтобы любой рубль, который туда пришел, сразу же выводился из оборота.

А что касается других финансовых схем, здесь все будет зависеть от конкретных схем реализации этой инициативы. Что называется, время покажет. Если господин Чичваркин действительно запустит свой проект, а не ограничится яркими заявлениями, потому что он весьма активен всегда был в пиар-сфере, а очень многие из тех проектов, которые он анонсировал, к практической реализации не переходили».

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Фонд Евгения Чичваркина должен заработать в ближайшее время. По словам бизнесмена, юридическое лицо зарегистрировано, а на запуск всех процессов уйдет от нескольких дней до недель.

Глеб Силко