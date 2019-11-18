Суд продлил домашний арест замгубернатора Ростовской области Сергею Сидашу

Ленинский районный суд Ростова продлил домашний арест заместителю губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергею Сидашу, сообщили ''Ъ-Юг'' в пресс-службе суда. Мера пресечения будет действовать до 20 января 2020 года.

Напомним, заместителя губернатора задержали в мае этого года, его подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве стадиона «Ростов-Арена» к ЧМ-2018 года. В июле его перевели из СИЗО под домашний арест. Несмотря на арест, господин Сидаш сохранил свой пост — его не уволят, пока его вина не будет доказана.

Кристина Федичкина