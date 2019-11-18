Резкое похолодание ждет нижегородцев со среды При этом снега не надо ждать раньше следующей недели.

Зима все-таки придет в Нижегородскую область, начиная с середины недели. Существенное понижение температуры ожидается со среды.

Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказала начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.

Она сообщила, что в настоящее время на европейской территории России стоит достаточно ясная погода, которая связана с областью высокого атмосферного давления. Начало недели встретило нижегородцев еще теплой погодой, и температура воздуха сегодня от +2 до +5 градусов, а на севере региона – около нуля.

По словам Ольги Мокеевой, вторжение холодного воздуха прогнозируется к середине рабочей недели, когда столбики термометров будут уходить в минусовые значения. К пятнице дневная температура будет колебаться от -1 -3 градусов на юге области до -4 -6 на севере. Ночной фон ожидается еще холоднее, до -10 градусов.

А вот существенных осадков не ожидается, так что снега придется еще подождать еще не меньше недели.

МЧС проинформировало нижегородцев, что на фоне заметного скачка температур возможны повреждения проводов электропередач, а также систем печного отопления и газового оборудования. Нельзя включать для обогрева газовые плиты и электроприборы, которые для этого не предназначены.