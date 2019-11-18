СКР в Татарстане проверяет инцидент с сидевшим за рулем машины ребенком

Управление СКР в Татарстане проверяет инцидент с участием малолетнего ребенка, которого мать посадила за руль ехавшей на большой скорости машины, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным СКР, инцидент произошел в Набережных Челнах. Позже его опубликовали в соцсетях. В данный момент следствие пытается установить все детали происшествия. Известно, что ранее женщина уже публиковала видеоролики, где за рулем машины сидел другой ее малолетний ребенок.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении.

"Ъ-Казань"