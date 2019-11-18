Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает о центрах притяжения самых обеспеченных клиентов.

Есть в Москве районы, за которыми закрепились собственные имена, никак не связанные с их официальными названиями. «Золотая миля», к примеру, — это часть Хамовников, условный участок между Остоженкой и Пречистенской набережной. Есть «Бронзовая миля», которая располагается в районе Пресни и уверенно набирает обороты по количеству проектов высокого класса и стоимости квадратного метра в них.

Много лет именно в «Золотой миле» активно продавались самые дорогие новостройки в городе, но ситуация изменилась. Сейчас здесь на первичном рынке представлены лишь два проекта со средней ценой за квадрат около 1,5 млн руб. И за девять месяцев ни одного договора долевого участия в локации не зарегистрировано. Ожидания, что «Золотая миля» станет центром притяжения всех самых обеспеченных клиентов, которые ценят не только престиж, но и удобство проживания, так и остались лишь ожиданиями, говорят эксперты брокерской компании Est-a-Tet. Среди причин — ограничение в площадках, неоднородность построенных домов от разных девелоперов, а также потеря актуальности тех комплексов, которые уже заселены.

Новые объекты более технологичны и презентабельны. Кроме того, в районе не прижилась масштабно соответствующая уровню инфраструктура. Местные жители приезжают домой в основном только спать, а остальное время предпочитают проводить в центре. И спрос сместился в сторону новой «мили» — Театральной. Именно здесь сегодня формируется новый элитный кластер, жители которого могут пользоваться новыми модными открытыми пространствами, культурными центрами, музеями, галереями, ресторанами и кафе. Все это выглядит полной противоположностью закрытому формату жизни, который устоялся в «Золотой миле». Новые проекты привлекательнее и по цене. К примеру, квартира площадью около 30 кв м в «Театральной миле» стоит чуть больше 43 млн руб. в проекте, который позиционируется как клубный дом.