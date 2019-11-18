Несколько руферов задержаны за драку с охранниками на крыше одной из башен «Москва-Сити»

Задержаны 20 руферов, устроивших драку на крыше одной из башен комплекса «Москва-Сити», сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В ГУ МВД по Москве подтвердили информацию о конфликте, отметив, что полиция проводит проверку. По данным Telegram-канала Mash, задержаны только шестеро.

«20 человек устроили драку с охранниками башни "Империя" в "Москва-Сити", когда они прорвались на крышу. В результате происшествия правонарушители задержаны»,— сказал источник. Как сообщает Mash, один охранник был госпитализирован с ожогом глаз после того, как кто-то из руферов распылил газовый баллончик.