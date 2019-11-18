США не исключают наложение на Египет санкций при покупке Каиром российских истребителей

Египет рискует попасть под американские санкции из-за покупки российских истребителей, сообщил Reuters со ссылкой на помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Кларка Купера.

По словам господина Купера, под вопросом может также оказаться дальнейшее приобретение Египтом оборудования США. На международном авиа-космическом салоне в Дубае он отметил, что Каир знает об этих рисках.

Ранее источники “Ъ” сообщили, что Россия и Египет заключили контракт на поставку «свыше двух десятков» истребителей Су-35 и средств авиационного поражения к ним на сумму около $2 млрд. Контракт вступил в силу в конце 2018 года, а сами поставки могут начаться уже в 2020–2021 годах. «Рособоронэкспорт» отрицает наличие контракта на поставку Су-35 Египту. США выражали надежду, что Египет откажется от сделки.

Согласно закону «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), принятому в 2018 году, Вашингтон может вводить санкции против иностранных компаний «за значительные трансакции организациям из российского оборонного или разведывательного сектора».