ВТБ предлагает своим клиентам заработать на американских акциях

Банк выпускает инвестиционные облигации «Американские акции», срок обращения которых будет три года, а потенциальная доходность ценных бумаг составит до 11% годовых. Все желающие могут заработать на акциях четырех американских фирм - Micron Technology, Occidental Petroleum, Ford Motor, AbbVie. При этом инвестор не рискует потерять капитал, погашение ценных бумаг после окончания срока обращения произойдет по номиналу.



Раз в шесть месяцев по инвестиционным облигациям будет выплачиваться фиксированный (0,01% годовых), а также дополнительный купоны. Последний — в случае, если соблюдены условия выплаты: для этого в очередную дату наблюдения стоимость худшей по динамике акции не должна быть меньше 90% от ее стоимости в день размещения. Если это не так, дополнительный доход запоминается, однако не выплачивается. Позднее, если на одну из последующих дат данное условие выполняется, владелец бумаг может рассчитывать на получение дополнительного дохода и за предыдущие периоды, в которых выплата отсутствовала.

Ставка дополнительного дохода по ценным бумагам планируется на уровне 10-11% годовых (окончательно ее определят до начала размещения облигаций по итогам сбора заявок от инвесторов). Направить заявку можно до 29 ноября включительно.

«Инвестиционные облигации могут приносить большую доходность, чем депозиты. При этом инвестор практически не рискует потерять средства в том случае, если держит облигации до их погашения, ведь ценные бумаги погашаются по номиналу. Сегодня ставки по кладам снижаются и в этих условиях мы отмечаем спрос населения на инвестиционные продукты, которых стараемся удовлетворить. ВТБ, предлагает своим клиентам большой спектр возможностей для инвестирования и постоянно работает над диверсификацией своей продуктовой линейки», - рассказал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов,

«Американские акции» станут пятым выпуском инвестиционных облигаций ВТБ в этом году. Ранее банк выпустил бумаги на валютную пару евро-доллар США, корзину акций четырех российских крупных компаний, ключевую ставку ЦБ РФ, сырьевые товары нефть и золото. Общий объем четырех выпусков ценных бумаг достиг 4,86 млрд руб.