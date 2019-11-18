В Воронежской области будут взимать налог с самозанятых

С 1 января 2020 года Воронежская область присоединится к эксперименту по взиманию налога на профессиональный доход (НПД). Поправку в закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"», добавляющую к четырем пилотным регионам (Москва и область, Калужская область и Татарстан) еще 19 субъектов, внесли депутаты Госдумы. Воронежская область оказалась единственным регионам Черноземья, участвующим в эксперименте.

Напомним, он предполагает упрощенный порядок регистрации самозанятых через мобильное приложение, освобождение от использования контрольно-кассовой техники и отсутствие отчетности перед государством. Предполагается, что ставка составит 4% с годового дохода не более 2,4 млн руб. при работе с физлицами и 6% — при работе с юрлицами и индивидуальными предпринимателями.

Подробнее о новом налоге читайте в материале “Ъ” «Самозанятым придали ускорение».

Александр Прытков