18 ноября, понедельник
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

В Москве появится еще 4 выделенных полосы

В Москве организуют еще 4 новых выделенных полосы для общественного транспорта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

С 18 ноября выделенная полоса начала работу на площади Савеловского Вокзала, а с 25 ноября будут запущены выделенки на улице Красного Маяка (от Кировоградской улицы до дублера Варшавского шоссе в обоих направлениях), в Проектируемом проезде № 5108 и в Орликовом переулке.

Напомним, в настоящее время в Москве действует 61 выделенная полоса общей протяженностью 346,3 км.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя