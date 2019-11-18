В Москве появится еще 4 выделенных полосы

В Москве организуют еще 4 новых выделенных полосы для общественного транспорта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

С 18 ноября выделенная полоса начала работу на площади Савеловского Вокзала, а с 25 ноября будут запущены выделенки на улице Красного Маяка (от Кировоградской улицы до дублера Варшавского шоссе в обоих направлениях), в Проектируемом проезде № 5108 и в Орликовом переулке.

Напомним, в настоящее время в Москве действует 61 выделенная полоса общей протяженностью 346,3 км.