Два сериала, снятые на территории Прикамья, претендуют на рибейт

Сериалы «Зулейха открывает глаза» и «Два берега», снимавшиеся в Пермском крае, могут получить возмещение части затрат на кинопроизводство (рибейт) из краевого бюджета. Фильм, который получит первый в Прикамье рибейт, будет назван в начале декабря. Об этом стало известно на заседании комиссии, возглавляемой режиссером Павлом Лунгиным.

Как рассказал Павел Лунгин, слова которого приводит пресс-служба краевого минкульта, кинокомиссия выбрала один из проектов, но впереди еще второй этап отбора: «Мы выбрали один проект. Второй проект хорош, но в нем не соблюден ряд определенных формальностей. Кроме того, мы будем совершенствовать критерии предоставления рибейта. Я надеюсь, что в процессе работы они будут улучшены, потому что нашей целью прежде всего является поиск хороших проектов с сильными режиссерами и актерами. Известно, что на следующий год удвоят бюджет, которым располагает кинокомиссия. Думаю, что и заявок, которые будут приниматься этой зимой, станет больше».

В Пермском крае в последние несколько лет были сняты фильмы «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы» и «Территория», сериалы «Зулейха открывает глаза» и «Два берега». Съемочные группы могут претендовать на рибейт при условии привлечения местных подрядчиков, что позволит местным компаниям наработать компетенции и запланировать дополнительный объем работ.

Комиссия по отбору фильмов, по которым будут компенсировать затраты на съемки в регионе, была образована 11 сентября. Среди членов комиссии — режиссеры Павел Лунгин и Борис Караджев, президент фестиваля «Флаэртиана» Павел Печенкин и директор киностудии «Новый курс» Владимир Соколов.