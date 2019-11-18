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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Тарифы ЖКХ в Нижегородской области не вырастут до середины 2020 года

Губернатор поручил РСТ искать возможности сдерживания роста тарифов.

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Тарифы на услуги ЖКХ в Нижегородской области не изменятся с 1 января 2020 года.


Об этом сообщила руководитель региональной службы по тарифам Нижегородской области Юлия Алешина.

Она также напомнила, что коммунальные тарифы не будут возрастать в первом полугодии по всей стране. Как ранее сообщал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», соответствующее распоряжение подписал глава федерального правительства Дмитрий Медведев.

В соответствие с этим документом, тарифы на услуги ЖКХ в Нижегородской области могут быть увеличены во второй половине года, но не более, чем на 4 процента. Причем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил РСТ искать возможности сдерживания роста тарифов и рассчитать их таким образом, чтобы рост с 1 июля 2020 года был ниже уровня инфляции. «Стоимость коммунальных услуг в среднем не должна вырасти более чем на 3,5-3,8%» - приводит слова главы региона пресс-служба губернатора и правительства.

Комментируя решение правительства России, председатель Союза собственников жилья Нижегородской области Наталья Шартанова сказала «ЪFM Нижний Новгород», что повышение тарифов на ЖКХ приводит к обнищанию населения, и прожорливая коммуналка съедает большую часть доходов нижегородцев. Она также призвала областную власть контролировать рост тарифов на услуги ЖКХ, который, как убеждена коммунальная активистка, ни при каких обстоятельствах не должен быть больше 4 процентов, установленных федеральным правительством.

Ранее «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщал, что областное правительство по поручению губернатора Глеба Никитина разрабатывает меры по сдерживанию тарифов при переходе к раздельному сбору мусора, а также меры социальной поддержки для незащищенных групп населения.

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