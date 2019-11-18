Montblanc выпустили часы с историческим механизмом в винтажном стиле

Вдохновившись часами Minerva 1950-х годов, Montblanc открыли сейф с 38 калибрами Minerva 2003 года. Теперь механизмами из архивов мануфактуры в Виллере (Юра, Швейцария) оснащены часы новой модели Montblanc Heritage Small Second Limited Edition 38. Особенность этого лимитированного выпуска — потайная надпись с названием мануфактуры Minerva в положении между метками «4» и «5 часов». Это разовый эксперимент, поэтому часы Heritage должны привлечь внимание коллекционеров и поклонников часового искусства.

Montblanc Heritage Small Second Limited Edition 38 оснащены историческим механизмом Minerva, калибром MB M62.00 с ручным подзаводом. 39-миллиметровый корпус из нержавеющей стали дополнен циферблатом лососевого цвета двух тонов с лаковым покрытием. Винтажный эффект дизайна часов поддерживает ремешок из кожи аллигатора серого цвета сфумато. Индикация механизма MB M62.00 включает часы, минуты и малый секундный счетчик в положении «6 часов». Калибр оснащен большим балансовым колесом, работающим с частотой 18 000 пк/ч (2,5 Гц). В часах используется двойная система регулировки точности хода. Центровка балансовой спирали осуществляется с помощью перемещения крепления внешней концевой к колонке, а рабочая длина спирали регулируется посредством регулятора "лебединая шея", декорированным символом Minerva в виде стрелы. Символ присутствует и на основной платине в виде гравировки. Детали механизма украшены ручным декором: скошенными фасками, круговым зернением с обеих сторон, сочетанием полированных и декорированных поверхностей. Среди других деталей отделки: изогнутые стрелки dauphine, повторяющие выпуклую форму циферблата, и накладные часовые метки с родиевым покрытием. Впервые в коллекции Heritage представлена модель с арабскими цифрами и метками-точками с люминесцентным покрытием Super-LumiNova белого цвета.

Каждый экземпляр часов полностью, от начала до конца, создан и собран одним и тем же часовщиком на мануфактуре Montblanc в Виллере. Каждый экземпляр серии пронумерован.