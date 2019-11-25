Повелители льдов

Восемь лет назад в Баренцевом море появился рукотворный остров — первая на российском арктическом шельфе нефтедобывающая платформа «Приразломная». Проект уникальный — и по задачам, и по техническому совершенству проекта, и по мерам, принятым для сохранения природы Арктики, и, конечно, по продукту — ARCO (так называется эта нефть) высоко ценится на рынке. Среди рекордов «Приразломной» — более 10 млн тонн нефти, добытых с начала промышленной эксплуатации в 2013 году. Более пяти лет бесперебойной работы и отгрузки нефти с платформы — во многом результат «управления ледовой обстановкой». Так это называется на языке бизнеса. А как иначе, если в этих широтах чистая вода — лишь пять месяцев, а все остальное время — льды, которыми, оказывается, можно управлять. «Огонек» поговорил с теми, кто освоил эту новую науку и прокладывает арктической нефти дорогу на материк

Подготовил Александр Дмитриев

«Случайные люди сюда не попадают»

Станислав Чичин, капитан танкера «Михаил Ульянов»:

Фото: «Газпром нефть шельф»

«Мы вывозим добытую нефть с платформы "Приразломная" и отгружаем ее на специально оборудованный танкер-накопитель в Кольском заливе. Именно "Михаил Ульянов" был удостоен чести совершить в 2014 году первый рейс с арктической нефтью. К первой погрузке мы готовились три месяца. Провели 62 пробных подхода для настройки оборудования на платформе и танкере и отработали все процедуры, для того чтобы подход к КУПОНу (комплекс устройств прямой отгрузки нефти.— «О») на «Приразломной» мог быть выполнен максимально эффективно и безопасно.

Случайные люди сюда не попадают. Самое главное в работе капитана ледового челночного танкера — чувство абсолютной ответственности за любые операции, в которые вовлечены танкер и экипаж, состоящий из 24 человек. Мне нравится моя работа. И самое главное — она полезна для нашей страны. Я в этом убежден и работаю с удовольствием. Конечно, северное сияние, восходы и закаты красивы, можно полюбоваться. Но это не основная мотивация для работы в Арктике.

Технологии управления ледовой обстановкой постоянно обновляются. Еще лет десять назад мы пользовались в основном ледовыми картами, пересылаемыми с большой задержкой, что сильно снижало эффективность их использования. Сейчас многое изменилось. Через интернет мы получаем снимки ледовой обстановки со спутников в кратчайшие сроки и через выделенный портал можем оперативно обмениваться информацией с другими судами и получать рекомендации наземных служб практически в режиме текущего времени. На суда устанавливаются камеры инфракрасного диапазона, которые позволяют оценивать толщину окружающего льда. Сейчас много говорят об искусственном интеллекте. Думаю, в будущем мы без него не обойдемся. Но мне представляется, что даже тогда окончательное решение все равно будет за человеком».

«О море мечтал с детства»

Эдуард Бучин, капитан многофункционального ледокольного судна «Юрий Топчев»:

Фото: «Газпром нефть шельф»

«Наш "Юрий Топчев" — судно нестандартное. Это и ледокол, и судно снабжения одновременно. Носовая часть у него, как у ледокола. А сзади — грузовая палуба, где мы размещаем весь груз, необходимый для работы "Приразломной".

Я другой работы для себя не представляю. Да, наверное, ничего другого и не умею. Думаю, в Арктике есть романтика. Только каждый ее понимает по-своему. Главное чувство в капитанской рубке — ответственность за людей. В экипаже у меня 20 человек. И все они спокойно занимаются своим делом и уверены, что с судном ничего не случится. Доверяют.

Фото: «Газпром нефть шельф»

О море я мечтал с детства. Родился в Ярославле. Город вроде бы от моря далекий. Но у нас там была флотилия юных моряков, я там занимался. Все, что связано с морем,— мое. По окончании школы поступил в мореходку в Мурманске, плавал на разных судах, получил диплом капитана.

График у нас щадящий: три месяца в море, и три месяца на берегу. У меня большая семья. Жена, трое детей. Куча живности — собака, кошка, рыбки, черепашки. Я их всех люблю. Конечно, скучаю по жене и детям. Хотелось бы с ними быть побольше. Зато как они радуются, когда я возвращаюсь! Когда случаются какие-то трудности, беру фотографии жены и детей, смотрю — и потом все как-то само собой получается».

«Я отвечаю за все»

Виталий Кораблев, капитан платформы «Приразломная»:

Фото: «Газпром нефть шельф»

«Не скажу, что мы уже все про льды знаем. Погода в Арктике вообще не предсказуема. Бывает, например, идет отлив, а лед стоит, и причина нам непонятна. Другая проблема — стамухи, то есть севшие на дно нагромождения льда у борта платформы. Но мы научились с ними бороться. Поставили на судно экскаватор с длинным ковшом, он снимает и дробит верхушку стамухи, пока она не всплывает. В перспективе планируем использовать информацию от донных станций, сигналы от буев, установленных на льдинах. Готовимся запускать квадрокоптеры для разведки ледовой обстановки.

Трудно сказать, почему я выбрал эту профессию. После школы поступал в мореходку, в Мурманский государственный технический университет. Самый большой конкурс был на факультет электромеханики, на судоводительский ребята шли меньше. А я пошел на судоводительский и вижу теперь, что быть капитаном и ответственно, и важно.

У меня жена и четверо детей. Я в море об этом помню. И понимаю, что не только я, но и все 200 человек вахтовой смены должны вернуться с "Приразломной" домой к семьям целыми и здоровыми. Я за это отвечаю».

«Сделать то, что никто еще не сделал»

Андрей Сарычев, начальник департамента флота «Газпром нефть шельфа»:

Фото: «Газпром нефть шельф»

«Многие говорят: как можно управлять ледовой обстановкой? Это же то же самое, что пытаться управлять стихией, поворачивать реки вспять. На самом деле — можно! И мы это делаем. Более того, без этого невозможна деятельность по разведке и разработке месторождений в арктических и замерзающих морях. Исключительно благодаря применению различных методов «ледового менеджмента» в суровую зимне-весеннюю навигацию 2018 года мы смогли обеспечить безопасную погрузку и вывоз запланированных объемов нефти с "Приразломной".

Самое важное для нас — повышение качества прогнозирования гидрометеорологической и ледовой обстановки. Именно поэтому мы делаем то, что пока никто в отрасли еще не сделал: создаем Центр управления ледовой обстановкой. В нем с помощью специально разрабатываемого программного обеспечения будут приниматься и анализироваться данные регионального и локального мониторинга. Использование нейросетей даст возможность строить более точные прогнозы и на ранней стадии выявлять потенциально опасные ледовые образования. Вся полученная и обработанная информация вместе с рекомендациями ледовых советников в онлайн-режиме будет доступна капитанам наших судов и морских платформ».