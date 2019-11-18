Ульяновское управление ФАС оштрафовало ПАО «Т Плюс» на 10 млн руб

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области вынесло два штрафа в отношении ПАО «Т Плюс» в размере 4,4 млн руб. и 5,6 млн руб. за злоупотребление доминирующим положением. Об этом УФАС сообщило в понедельник на своем официальном сайте.

Как отмечает антимонопольное ведомство, в действиях ПАО «Т Плюс» установлены нарушения ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции». Согласно данным УФАС, «Т Плюс» выставляла плату за тепловую энергию, потребленную в многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении ООО «УО Жилстройсервис» с февраля по апрель 2019 года и в домах управляющей компании «МегаЛинк» за февраль 2019 года, требуя оплатить не только фактически поставленную тепловую энергию, исходя из показаний приборов учета, но и дополнительные объемы, определенные расчетным путем. По мнению УФАС, такие действия теплоснабжающей организации являются злоупотреблением своим доминирующим положением.

Частью 2 статьи 14.31 КоАП РФ за совершение хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим положением, предусмотрена административная ответственность в виде оборотного штрафа.

В «Т Плюс» с решением УФАС не согласны. В ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (дочерняя компания ПАО «Т Плюс») отметили, что после получения на руки решения УФАС намерены оспорить его в суде.

Сергей Титов, Ульяновск