Дочерние предприятия АО «БЭСК» к зиме готовы

Министерством энергетики РФ утверждены результаты оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов. Соответствующий приказ Минэнерго РФ № 1225 подписан 15 ноября текущего года. В числе энергетических предприятий РФ, признанных готовыми к зиме, дочерние сетевые компании АО «БЭСК» – ООО «БСК» и ООО «Башкирэнерго».

Минэнерго РФ высоко оценило уровень подготовки сетевых предприятий АО «БЭСК» к отопительному сезону. На протяжении всего года на объектах ООО «БСК» и ООО «Башкирэнерго» были проведены все необходимые плановые ремонтные работы, мероприятия, обеспечивающие укомплектованность персоналом, наличие и готовность к применению аварийного запаса оборудования, готовность к работе схем плавки гололеда на воздушных линиях электропередачи и многое другое. Немаловажным условием получения паспортов готовности явилось непревышение уровня аварийности по ряду критериев и несчастных случаев на производстве.

В целях подготовки к успешному прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов ООО «БСК» произвело ремонтные работы на 15 объектах. Выполнен капитальный ремонт ЛЭП по классу напряжения 220 кВ – 235,88 км, 500 кВ – 66,07 км, произведена расчистка просек площадью 533,4 га. На объектах ООО «Башкирэнерго» произведен капитальный ремонт 716 км ЛЭП 0,4-110 кВ, на подстанциях 35-110 кВ отремонтированы 42 силовых трансформатора и 173 выключателя.