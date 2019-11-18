Новосибирский губернатор поручил мэру помочь театру Сергея Афанасьева

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил мэру Новосибирска Анатолию Локотю урегулировать вопрос с арендой помещений для Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева, обеспечив ему «беспрепятственное функционирование». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, глава региона также поручил минкультуры проработать вопрос об оказании помощи мэрии для финансирования текущей деятельности театра.

Напомним, на прошлой неделе глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин попросил Андрея Травникова лично подключиться к решению проблемы с театром под руководством Сергея Афанасьева. Глава театра Сергей Афанасьев ранее сообщил, что покидает свою должность из-за проблем с помещением для театра. По его словам, местные власти за 30 лет не нашли «достойное» помещение. Последние 17 лет театр располагается в подвале жилого дома.

Между тем новосибирцы организовали сбор подписей под петицией, адресованной президенту Владимиру Путину, главе минкульта России Владимиру Мединскому, губернатору Андрею Травникову и мэру Анатолю Локотю. Они просят спасти театр и дать возможность артистам работать в нормальных условиях. «Условия нахождения в самом зале абсолютно не соответствуют нормальным условиям нахождения в культурном месте. Зал маленький, душный, находится в подвале, отсутствует место для нормального зрительного холла, парковочные места. Сложно даже представить, в каком бедственном положении находятся артисты и сотрудники театра, которые вынуждены работать в условиях такого помещения»,— говорится в тексте петиции. Сейчас под ней подписалось около 6,9 тыс. человек.

Подробнее о причинах отставки Сергея Афанасьева — в материале “Ъ-Сибирь” «Худрук уходит из подвала»

Оксана Павлова