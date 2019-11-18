Более 90% работодателей хотя бы раз нанимали сотрудников по знакомству

Более 90% руководителей компаний нанимали сотрудников из числа своих знакомых. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», которые провели исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование. Медицина».



Компания «АльфаСтрахование» провела анонимный опрос среди руководителей различных подразделений 100 российских компаний (с оборотом от 100 млн руб. в год) и выяснила, что 92% принимали на работу сотрудников по знакомству или по личным рекомендациям хотя бы один раз.

При этом 57% опрошенных считают такой способ найма более эффективным, чем поиск людей «с улицы», а принятых таким образом сотрудников – более надежными и преданными компании (68%).

Из работодателей, которые используют личные связи при приеме на работу, большинство предпочитает брать сотрудников из бывших коллег (47%). Примерно треть (31%) хотя бы раз в жизни помогали при устройстве на работу непосредственно своим друзьям и знакомым, почти столько же работодателей (29%) находили работников по личным рекомендациям из своего окружения, 11% устраивали на работу своих родственников, включая близких.

Поиск кандидатов со стороны пользуется меньшей популярностью: к специальным сайтам прибегали 93% компаний, однако эффективными поиски работников таким способом считают лишь 26%. Также 37% искали сотрудников, используя рассылки по корпоративной почте и объявления внутри компании, около 20% прибегали к услугам профессиональных агентств по подбору персонала.

«Трудоустройство по знакомству – весьма распространенная практика не только в России, но и на всем постсоветском пространстве. Есть мнение, что нанятые таким образом сотрудники надежнее и лояльнее, ведь личные связи удерживают их от ухода к конкурентам. Подобная практика существует очень давно. При этом первые HR-агентства в России появились всего четверть века назад, и далеко не все российские руководители обращаются к посредникам. Как правило, услугами рекрутинговых компаний и агентств пользуются иностранные фирмы и наиболее крупные игроки, входящие в топ-500 компаний России по выручке», – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование».

Результаты исследования во многом подтверждают итоги опроса, которые в августе опубликовал портал HeadHunter: 94% компаний принимали на работу кандидатов, найденных через личные связи. При этом 45% работодателей считают, что способ поиска сотрудников через рекомендации более эффективен по сравнению с традиционным поиском на сайтах. Две трети из них даже признались, что им самим хотя бы раз приходилось устраиваться на работу, используя связи.

Проект «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» в партнерстве с цифровым издательством «Альпина Диджитал», компанией HeadHunter и HBR-Россия работает с марта 2016 г. Проект ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Его главная задача – поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.