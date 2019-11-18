На севере Тамбова планируют построить 52 многоэтажных дома

В северной части Тамбова, на границе облцентра и села Донское, на 172 га планируют к 2024 году построить 52 многоквартирных дома, сообщила пресс-служба мэрии. Всего на этой территории могут возвести порядка 80 объектов, в том числе школу на 2,4 тыс. мест, два детских сада, поликлинику, ветеринарную станцию, «ряд крупных торговых центров и подземные парковки», а также спортивный стадион.

Кроме того, к застройке планируется еще 50 га, примыкающие к району «Телецентр». Подробности этого проекта не разглашаются. В самом «Телецентре», отметили в мэрии, из 28 строительных площадок незанятыми остались шесть. Всего, по данным областной администрации, на Тамбовщине к 2024 году должно быть построено 6,3 млн кв. м жилья, преимущественно за счет индивидуальной застройки

Подробнее об этих планах читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Тамбов расстроят жильем».

Александр Прытков