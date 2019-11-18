В Петербурге перераспределят субсидии городским перевозчикам

Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания Петербурга на заседании в понедельник, 18 ноября, рассмотрел поправку ко второму чтению проекта городского бюджета на 2020 год, внесенную губернатором Александром Бегловым. Градоначальник предложил сократить на 228 млн рублей субсидию, выделяемую СПб ГУП «Пассажиравтотранс», на столько же увеличив ее СПб ГУП «Горэлектротранс».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что господин Беглов также предложил сократить на 575 млн руб. субсидию ГУП «Петербургский метрополитен». Общий объем субсидий для всех городских перевозчиков, согласно предыдущей поправке, составлял порядка 44 млрд руб.