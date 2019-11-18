Преподаватель ветакадемии в Петербурге получил условный срок за взятки от студентов

Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении заведующего кафедрой ФГБОУВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины» Валентина Иванова, признанного виновным по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, было установлено, что Иванов получал от своих студентов незаконное вознаграждение за хорошие оценки на экзаменах. В частности, он был уличен в трех подобных эпизодах при получении по 11 тыс. рублей в каждом случае.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел полное признание вины подсудимым, его раскаяние, положительную характеристику по месту работы, а также тот факт, что Иванов имеет ученую степень кандидата наук, является автором 36 монографий и ряда полезных моделей, имеющих патенты. В итоге суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком 4 года.