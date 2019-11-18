В 2020 году в Ижевске обновят 37 километров теплосетей

В Ижевске планируют обновить 37 км теплосетей в 2020 году. Также по программе техперевооружения магистральных теплосетей заменят 1,6 км трубопроводов, сообщает пресс-служба ООО «Удмуртские коммунальные системы» (УКС).

«Наибольший объем работ предстоит на объектах квартальной инфраструктуры — сетях и ЦТП, в соответствии с концессионным соглашением между ООО "УКС" и администрацией Ижевска. Крупные участки в списке — сети от ЦТП "Восточная 42а" в микрорайоне улицы Восточной сети от ЦТП "50 лет ВЛКСМ 36а" в районе улиц 50 лет ВЛКСМ, Школьной и Фруктовой, сети от ЦТП "Воткинское шоссе 17а", в районе РКБ, сети от ЦТП "Автозаводская 24а" в микрорайоне улицы Петрова»,— говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Ижевске заключили второе концессионное соглашение с УКС в отношении городских объектов теплоснабжения. Срок действия договора — с 2020 по 2032 год, общий объем капитальных вложений УКС — 755 млн руб.