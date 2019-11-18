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На Урале подполковник полиции насмерть сбил пешехода

Подполковник из ОВД Кушвы (Свердловская область) в понедельник, 18 ноября, на личном автомобиле «Kia» наехал на женщину 1957 года рождения, переходившую дорогу в неположенном месте. От полученных травм женщина скончалась, говорится в сообщении руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых. Отмечается, что в момент ДТП подполковник полиции, 1978 года рождения, без форменного обмундирования ехал на работу.

«Водитель освидетельствован медицинскими работниками, в его крови алкоголь не обнаружен. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение», — отметил полковник Горелых.

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